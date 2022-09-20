الأولى
مقاولات وهمية لنهب خزينة الدولة
شركات “سارل” ليس في رأسمالها سوى عقدة تمنحها امتياز الاستفادة من دعم السكن الاقتصادي لم ينقطع ريع السكن الاقتصادي رغم تجميد مساطر الدعم، منذ سنتين، ومازال بعض المقاولين ممن ينطبق عليهم المثل “لي مو في العرس”، يستفيدون بطرق ملتوية، إذ يعمدون إلى استعمال خطة إحداث شركات وهميةأكمل القراءة »
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