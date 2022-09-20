الأولى
إفشاء السر المهني يورط “مخازنية”
القيادة الجهوية بالبيضاء تحقق في علاقتهم بمافيا العشوائي ومحتلي تلاحق فضيحة إفشاء السر المهني، عناصر من القوات المساعدة بمديونة، سربوها لمتورطين في بناء مستودعات عشوائية ومحتلي الملك العمومي، ما أجهض عمليات مراقبة أشرفت عليها قائدة عينت حديثا بالمنطقة، الأمر الذي استدعى تدخل مسؤولين بالقيادة الجهوية للقوات المساعدةأكمل القراءة »
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