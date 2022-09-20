حوادث
المحكمة تصفع برلمانيا بـ”البام”
رفضت بيعه فيلا بالمزاد العلني في إطار حجز بموجب أمر بالأداء صادر باسمه رفض رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، المصادقة على بيع فيلا مدعى عليها من قبل برلماني مشهور بحزب الأصالة والمعاصرة بجهة البيضاء سطات، بعدما تفاعل مع مطالب مسنة وابنتها، أكدتا أن المدعي نصب عليهما، بعدماأكمل القراءة »
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