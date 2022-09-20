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حوادث

تطورات في ملف النصب باسم “الليغا”

منذ 44 ثانية
أرجأت المحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، النظر في ملف “النصب باسم الليغا”، الذي تتابع فيه نجلة مسؤول بسفارة دولة إفريقية بإسبانيا بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن تسلمت من عائلات مبالغ وصلت إلى 25 مليونا لضمان احتراف أبنائها في فرق إسبانية شهيرة لكرة القدم. ويسود التذمر ضحايا، بحكم أنأكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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