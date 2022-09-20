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حوادث

هاتف يفضح خيانة متزوجين

منذ دقيقة واحدة
قادت رسائل نصية وأخرى صوتية بهاتف امرأة متزوجة، إلى تفجير قضية خيانة زوجية وعلاقة غير شرعية تجمعها بجارها المتزوج، أيضا، بدوار الحميدات بجماعة لمزوضية، بإقليم شيشاوة، ضواحي مراكش.  وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، الخميس الماضي، وضع العشيقين رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكيأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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