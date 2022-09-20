حوادث
إيقاف مروج أقراص مهلوسة بالشماعية
تمكنت عناصر الدرك الملكي، أخيرا ، من إيقاف متهم بحيازة وترويج أقراص مهلوسة قرب المحطة الطرقية بالشماعية. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن مصالح الدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة تفيد بأن المتهم قادم من مراكش في اتجاه الشماعية وفي حوزته كمية من هذه المؤثرات العقلية. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
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