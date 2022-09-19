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الصباح السياسي

الصحراء … التكتيك والإستراتيجية

منذ 17 ثانية
المرحلة تتطلب دبلوماسية المحافظة على المكتسبات وصيانتها وتقديم القرارات على التصريحات انتقل تدبير الدبلوماسية المغربية من مرحلة رد الفعل، التي كانت تطبع ملف الصحراء خلال اعتراف عدد من الدول، خصوصا في إفريقيا، بالحركة الانفصالية للبوليساريو، ليتبنى في ما بعد دبلوماسية هجومية، تتطلب سياسة تروم في العمق المحافظةأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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