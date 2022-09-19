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حوادث

لكمات بين أمنيين وتهديدات باختطاف الأبناء

منذ 19 ثانية
ينتميان لشبكة ملثمين للاتجار الدولي بالمخدرات والهدف تغيير تصريحات أمام الفرقة الوطنية تبادل رجلا أمن اللكمات داخل السجن المحلي العرجات 2 ضواحي سلا، أخيرا، وهما متابعان في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، إذ أحيل أفراد الشبكة الثمانية من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة على الجنايات الابتدائية المكلفةأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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