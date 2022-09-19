حوادث
لكمات بين أمنيين وتهديدات باختطاف الأبناء
ينتميان لشبكة ملثمين للاتجار الدولي بالمخدرات والهدف تغيير تصريحات أمام الفرقة الوطنية تبادل رجلا أمن اللكمات داخل السجن المحلي العرجات 2 ضواحي سلا، أخيرا، وهما متابعان في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، إذ أحيل أفراد الشبكة الثمانية من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة على الجنايات الابتدائية المكلفةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا