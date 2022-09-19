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الصباح السياسي

الدبلوماسية التقليدية متجاوزة

منذ 20 ثانية
الحسيني شدد على ضرورة التعاون مع المنظمات المدنية لإنشاء قوى اقتراحية ضاغطة وصل ملف الوحدة الترابية إلى مرحلة تعزيز النقاش العمومي حول القضية الوطنية الأولى للمملكة وشرح تطوراتها الحاسمة، وكذا الرد على أعداء الوحدة الترابية، انسجاما مع السياسة الخارجية للدولة التي ما فتئت تحقق مكاسب في المحيطينأكمل القراءة »

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