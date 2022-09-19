الصباح السياسي
حقوق الإنسان تحاصر الجزائر بجنيف
الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تعري فظاعات الانتهاكات الجسيمة بتندوف هاجم الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، الجزائر بشأن الوضعية المقلقة لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وسارت العديد من المنظماتأكمل القراءة »
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