حوادث
سقوط مقرصن المكالمات الدولية بتازة
أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، شخصا عمره 37 سنة بعد اعتقاله من قبل عناصرها مساء الثلاثاء الماضي، للاشتباه في مسه بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة وتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية وتحصيل مقابلها المالي بطريقة تدليسية. وأوقف المتهم بمنزل أسرتهأكمل القراءة »
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