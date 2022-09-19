حوادث
وثائق تربك الدفاع في ملف التازي
مواجهة بين زوجة الطبيب ومتهمتين واقتراب انتهاء التحقيق التفصيلي تحولت جلسة المواجهة بين زوجة الطبيب التازي، ومتهمتين في ملف مصحة التازي، المتابعات في حالة اعتقال، كل واحدة حسب المنسوب إليها، بتكوين عصابة والاتجار بالبشر وارتكاب جرائم عن طريق الاعتياد والاحتيال وضد قاصرين، إلى نقاش حاد بين الدفاع،أكمل القراءة »
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