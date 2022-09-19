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حوادث

إصابة 38 فتاة بتسمم غذائي بمكناس

منذ 29 ثانية
تعرضت عشرات الفتيات بدار الطالبة بجماعة عين عرمة القروية ضواحي مكناس، الجمعة الماضي، لأعراض تسمم جماعي استدعى نقلهن على وجه السرعة  إلى مستعجلات  مستشفى محمد الخامس بمكناس، وذلك بعد تناولهن وجبة عشاء لم تكن محفوظة بشكل جيد وفق مصادر «الصباح»، في الوقت الذي زار فيه ممثلون عنأكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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