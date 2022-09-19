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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 34 ثانية
< بوقنادل احتل الباعة الجائلون الشارع الرئيسي لبوقنادل، وسط صمت قائد قيادة بوقنادل الغربية وأعوانه الأربعة. وحضر مسؤول الإدارة الترابية، صباح الخميس الماضي، لمعاينة الوضع ثم عاد إلى مكتبه دون تدخل، بعدما عجز، بدوره عن المرور من الشارع، ما طرح العديد من علامات الاستفهام. وبات الشارع الرئيسيأكمل القراءة »

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منذ 34 ثانية


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