مجتمع
4000 مقاولة في جولة الاستثمار ببني ملال
عبر المدير العام المكلف بالخدمات البنكية التجارية لدى مجموعة البنك الشعبي،عن النجاح الذي حققته النسخة الماضية خلال الجولات التي قامت بها فرق البنك الشعبي للجهات الإثنتي عشرة للمملكة، للتواصل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين الذين أغنوا اللقاءات بتدخلاتهم واقتراحاتهم التي تدفع بالمشاريع التنموية إلى الأمام. وأشار المدير العام،أكمل القراءة »
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