أخنوش يسلم رسالة تهنئة من الملك إلى الرئيس الأنغولي

استقبل الرئيس الأنغولي الذي أعيد انتخابه جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الخميس بالقصر الرئاسي بلواندا، رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي سلمه رسالة تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد مثل أخنوش جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس جواو لورنسو ونائبته إيسبيرانسا كوستا، بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنغولا.

وأعرب جلالته في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس لورنسو بموصول التوفيق في مهامه السامية.

كما عبر جلالة الملك للورنسو عن تقدير جلالته لما يجمع بين المغرب وأنغولا من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مجددا حرصه الدائم على العمل سويا مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.