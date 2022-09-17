ملف الصباح
المنفلتـون مـن العقـاب
ضحايا ملزمون بإنفاق أموالهم للتقاضي ووكلاء الملك يكيلون بمكيالين المهنيون في قطاع الإعلام الإلكتروني، ملزمون باتباع مساطر قانونية قبل إطلاق مواقعهم، من ضمنها التصريح لدى وكيل الملك، يتضمن هوية صاحب الموقع الكاملة ومستواه التعليمي الجامعي المشروط بالإجازة، والعنوان الكامل وغيرها من بياناته الخاصة، كما يلزم القانون أنأكمل القراءة »
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