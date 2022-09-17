ملف الصباح
الجهل … الفيتامين الناجع
الإيبوركي أستاذ علم الاجتماع قال إن المدرسة لم تعد مجالا للترقي الاجتماعي يشتكي الكثيرون من تفاهة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن محتويات دون مستوى. وفي هذا الصدد، قال عمر الإيبوركي، أستاذ علم الاجتماع، إن كل ظاهرة اجتماعية ترتبط أساسا بتحولات المجتمع، وفق متغيرات متعددة. وأوضحأكمل القراءة »
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