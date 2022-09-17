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الجهل … الفيتامين الناجع

منذ 9 ثواني
الإيبوركي أستاذ علم الاجتماع قال إن المدرسة لم تعد مجالا للترقي الاجتماعي  يشتكي الكثيرون من تفاهة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن محتويات دون مستوى. وفي هذا الصدد، قال عمر الإيبوركي، أستاذ علم الاجتماع، إن كل ظاهرة اجتماعية ترتبط أساسا بتحولات المجتمع، وفق متغيرات متعددة. وأوضحأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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