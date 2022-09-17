الأولى
التحقيق في تهريب أرباح شركات
افتحاص وثائق مستثمرين مغاربة بالخارج تحوم حولهم شبهات يفتحص مراقبو مكتب الصرف وثائق المحاسبة، تهم شركات تنجز مشاريع بالخارج، حولت ملايير طيلة سنوات لتمويل مشاريعها ببلدان إفريقيا، يشتبه أنها لم تعمل على توطين جزء من أرباحها. وأوضحت مصادر أن قانون الصرف يسمح للمستثمرين بالمغرب بتحويل مبالغ يمكنأكمل القراءة »
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