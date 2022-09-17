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الكونغرس يمهد للحرب في الصحراء
طلب من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إدخال الجزائر ضمن خانة أعداء أمريكا تكديس الصواريخ الروسية في القواعد العسكرية الجزائرية يزيد مخاوف دول أوربية توصل أنتوني بلينكن، كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، برسالة من مجلس الشيوخ الكونغرس تدعوه إلى كشف الأنظمة التي تصنف ضمن أعداء أمريكا، وفي مقدمتهاأكمل القراءة »
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