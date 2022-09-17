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دونو يفكك “نظام التفاهة”
المفكر الكندي يراهن على المثقفين المنسحبين لإعادة الأمور إلى نصابها في كتابه “نظام التفاهة” يرى المفكر والفيلسوف الكندي آلان دونو أن التفاهة قد بسطت سلطانها على كافة أرجاء العالم. فالتافهون قد أمسكوا بمفاصل السلطة، ووضعوا أيديهم على مواقع القرار، وصار لهم القول الفصلُ والكلمة الأخيرة في كلأكمل القراءة »
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