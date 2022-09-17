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ملف الصباح

10 جرعات ضد “تفاهفيروس”

منذ 8 دقائق
نصائح بسيطة لتقوية جهاز المناعة وقتل الرداءة في مهدها ومنعها من التوالد والانتشار التفاهة ليست قدرا محتوما، أو شرا لا بد منه، كما يعتقد الكثيرون، وهم يعجزون عن وضع مسافات بين إنتاجات يومية في جميع مواقع التواصل الواقعية والافتراضية، تقتات على الرداءة والاستسهال. فمثلها مثل جميع الكائناتأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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