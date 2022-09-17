حوادث
تفكيك شبكة للسرقة بفاس
فككت مصالح الأمن بفاس، أخيرا، شبكة متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته واعتراض السبيل، بعد الاستعانة بتسجيلات أشرطة فيديو متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي، توثق لسرقات بالعنف تعرض لها ضحايا مارة في الشوارع. وأوقفت 3 أشخاص أعمارهم بين 18 و22 سنة، ولهمأكمل القراءة »
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