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حوادث

آش خاصك تدير؟

منذ دقيقة واحدة
“الباسبور” يعتقد عدد من المواطنين أن الحصول على “الباسبور” يتطلب شروطا معقدة، لكن الحقيقة هي أن جواز السفر البيومتري يسلم بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض، ولم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من الحصول على هذه الوثيقة. ويسلم جواز السفر البيومتري بناءأكمل القراءة »

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