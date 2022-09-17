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حوادث

تفاصيل مقتل بائع فواكه

منذ 17 ثانية
تم استدراجه ليلا وصراع حول نادلة وراء تصفيته اهتز دوار أولاد مسعود التابع ترابيا لجماعة سيدي رحال، فجر الاثنين الماضي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها بائع فواكه، يبلغ من العمر 26 سنة ويتحدر من البير الجديد، على يد شاب عمره 25 سنة من البير الجديد كذلك،أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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