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حوادث

5 سنوات لمغتصب ابنة عمه القاصر

منذ 3 دقائق
الضحية أكدت أن المتهم مارس عليها الجنس حسمت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في ملف ذي طابع عائلي يتعلق بتورط شاب في اعتداء جنسي على ابنة عمه القاصر، ذي الحادية عشرة ربيعا، وحكمت عليه، في جلسة عمومية عقدت، الثلاثاء الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذا وأدائه تعويضا مادياأكمل القراءة »

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