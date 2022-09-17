حوادث
إيقاف مروج مخدرات بالزمامرة
تمكنت عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة، الثلاثاء الماضي، من إيقاف أحد أكبر مروجي المخدرات والكحول بتراب الجماعة القروية لسانية بركيك بإقليم سيدي بنور. وكشفت مصادر دركية لـ»لصباح»، أن رجال الدرك الملكي تلقوا معلومات دقيقة بوجود المشتبه فيه بصدد ترويج الممنوعات بدوار أولاد حضرية بتراب الجماعةأكمل القراءة »
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