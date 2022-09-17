ملف الصباح
التفاهة…”الاستحمار” الإلكتروني
نكرات ينشرون الرداءة في مواقع التواصل الإجتماعي ويتباهون بالضحك على مواطنين كن تافها، تحظى أكثر بالاحترام والتقدير ويتحلق حولك الناس، ويطلبون توقيعاتك على بطائق بريد أنيقة، بينما ستعيش عزلة تامة وقهرا نفسيا لا يطاق، إذا فكرت يوما أن تخرج عن “القطيع”. هناك اليوم، وربما قبل اليوم، نظامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا