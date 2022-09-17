ملف الصباح
مخاطبـة الانفعـال واللاشعـوري
القري استنكر تكريس الرداءة وقيم الاستسهال والقدوات الضعيفة استنكر إدريس القري، باحث في وسائل الإعلام وكاتب وناقد تفشي التفاهة، التي باتت بالنسبة إلى البعض بمثابة صناعة ومجال للاستثمار. وأكد القري أن المحتويات التافهة نجحت في مخاطبة الانفعال والمكبوت واللاشعوري. عن تفاصيل أكثر حول الموضوع يتحدث القري ل»الصباح»أكمل القراءة »
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