حوادث
اعتقال طبيب متورط في ملف “لامبورغيني”
سلم شهادة طبية للشخص الذي كان يقود السيارة ساعة وقوع الحادثة علمت “الصباح”، من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أمر، أخيرا، بإيداع طبيب السجن المحلي، على ذمة قضية حادثة السيارة الفارهة التي عرفت بـ”قضية لامبورغيني ولد لفشوش”، والتي تسببت في حادثة سير منتصفأكمل القراءة »
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