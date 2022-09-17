fbpx
حوادث

منذ 37 ثانية
خرجت لتلعب أمام بيت أسرتها قبل أن يعثر عليها جثة عثر حارس إحدى أوراش البناء، ليلة الثلاثاء الماضي، على الطفلة التي نهشتها الكلاب الضالة حتى فارقت الحياة، وهي مضرجة بالدماء في ورش خلاء بجانب وادي سوس المجاور لدوار آيت باها التابع لجماعة الدراركة بعمالة أكادير إداوتنان. وكشفتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 37 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.