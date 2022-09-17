خرجت لتلعب أمام بيت أسرتها قبل أن يعثر عليها جثة عثر حارس إحدى أوراش البناء، ليلة الثلاثاء الماضي، على الطفلة التي نهشتها الكلاب الضالة حتى فارقت الحياة، وهي مضرجة بالدماء في ورش خلاء بجانب وادي سوس المجاور لدوار آيت باها التابع لجماعة الدراركة بعمالة أكادير إداوتنان. وكشفتأكمل القراءة »
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