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حوادث

فضيحة رشوة تهز مصلحة الولادة بخريبكة

منذ 27 ثانية
حامل تتهم طبيبة بابتزازهاوجمعيات تطالب بفتح تحقيق خاض العشرات من فعاليات المجتمع المدني، والحقوقيين وممثلي الجمعيات، إضافة إلى المواطنين، وقفة احتجاجية سلمية، امام بوابة المستشفى الإقليمي بخريبكة، أول أمس ( الخميس)، احتجاجا منهم على فرض طبيبة بمصلحة الولادة، مبلغ 1500 درهم، على امرأة حامل مقابل إخضاعها للعنايةأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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