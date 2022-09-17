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مجتمع

مستعد مديرا جهويا للصحة بمراكش

منذ دقيقة واحدة
علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عين بداية الأسبوع الجاري الدكتور عبد الحكيم مستعد، مديرا جهويا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بجهة مراكش آسفي، خلفا للمديرة السابقة لمياء شاكري التي تم إعفاؤها من مهامها. وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد اتخذأكمل القراءة »

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