مجتمع
فوضى تعم قطاع الصيدلة بالجديدة
عمت فوضى عارمة وسط قطاع الصيدلة بالجديدة خلال فترة الصيف الماضية، إذ تمردت 12 صيدلية على البروتوكول المتعامل به في ما يخص الديمومة النهارية والليلية. وأكدت مصادر “الصباح”، أن الصيادلة الذين قرروا الخروج عن القرار العاملي، فتحوا صيدلياتهم أمام الزوار نهارا وليلا طيلة فترة الصيف التي عرفتأكمل القراءة »
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