مجتمع
حلول استثنائية لمواجهة ندرة المياه بالناظور
قال عبد القادر السليماني، الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، إن وضعية الماء في الإقليم استثنائية، ما يستدعي حلولا وتضافر جهود جميع المتدخلين للحفاظ على هذه المادة الحيوية. وطلب السليماني، في كلمة له على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي للناظور، من المدير الإقليمي للماء والكهرباء – قطاعأكمل القراءة »
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