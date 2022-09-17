مجتمع
علمي: لا حوار دون تنفيذ الالتزامات
قيادي الكنفدرالية قال إن تجار الأزمات راكموا الثروات على حساب أغلبية المغاربة أكد خالد علمي لهوير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدخول الاجتماعي الحالي يأتي في سياق استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع الأسعار والغلاء غير المسبوق في المحروقات والمواد الأساسية. وطالب علمي في حوار معأكمل القراءة »
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