ملف الصباح
نتـاج تسليـع القيـم
المريزق: الفضاء العام أصبح عرضة لصناعة الابتذال بسبب تراجع التأطير أضحت التفاهة عملة سائدة في جميع مناحي الحياة، إلى درجة أصبح التساؤل حول مدى وجود إرادة وراء تعميمها، وخلفيات تراجع مختلف أشكال المقاومة، من قبل المؤسسات التي يفترض فيها أن تلعب دور التنشئة والتكوين، وحماية المجتمع منأكمل القراءة »
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