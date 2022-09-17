ملف الصباح
ارتفاع الطلب في الأنترنت
لم تكن للرداءة والفضائح أن تكسب هذا الزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم يكن لها معجبون وجمهور كبير. الأرقام المسجلة في بعض القنوات التي اشتهرت بنشر فيديوهات الفضائح والكلام النابي، خير دليل على ذلك، إذ يصل عدد المعجبين إلى مئات الآلاف، فيما تعاني قنوات أخرى متخصصةأكمل القراءة »
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