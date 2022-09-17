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شهادات

منذ دقيقة واحدة
ترميز التافهين «لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مواقع للقاء الافتراضي والتعارف والنقاش وتبادل الآراء، بل تحولت إلى فضاء لبيع المنتجات والربح. والأكثر من ذلك فقد بلغت مرحلة ترميز التافهين على حساب القيم والأخلاق، وجعلهم قدوة داخل المجتمع ومؤثرين فيه، ما يفتح المستقبل على واقع قد يزدادأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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