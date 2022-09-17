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اذاعة وتلفزيون

“يد الحنة” و”عائشة” يعيدان قريوا

منذ 58 ثانية
قال إنه حريص على أن يطل على جمهوره بشخصيات مختلفة قال الممثل جلال قريوا، إنه بعد الأعمال التلفزيونية التي قدمها طيلة السنوات الماضية، ينتظر أن يطل على جمهوره، هذه المرة، من خلال أعمال جديدة، انتهى من تصوير مشاهد يؤديها فيها قبل مدة. وأوضح قريوا في حديث معأكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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