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وطنية

وشاية‭ ‬تفضح‭ “‬لوبي‭” ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬الحضري

منذ دقيقة واحدة
‭"‬اللوبي‭" ‬كشف‭ ‬تورط‭ ‬أصحاب‭ ‬مكاتب‭ ‬دراسات‭         (‬أرشيف‭)‬
رسالة‭ ‬مجهولة‭ ‬إلى‭ ‬الداخلية‭ ‬تكشف‭ ‬أصحاب‭ ‬مكاتب‭ ‬دراسات‭ ‬ورؤساء‭ ‬وموظفين‭ ‬نافذين‭ ‬ فضحت‭ ‬رسالة‭ ‬مجهولة،‭ ‬توصلت‭ ‬بها‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ “‬لوبيا‭”  ‬منظما‭ ‬يضم‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬وأصحاب‭ ‬مكاتب‭ ‬دراسات‭ ‬ومقاولين‭ ‬وموظفين،‭ ‬استحوذوا‭ ‬على‭ ‬الملايير‭ ‬المخصصة‭ ‬لبرامج‭ ‬التأهيل‭ ‬الحضري‭ ‬بالباطل‭.‬ ويمتد‭ “‬اللوبي‭ ‬المصالحي‭” ‬نفسه،‭ ‬إلى‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجماعات‭أكمل القراءة »

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