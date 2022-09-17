وطنية
وشاية تفضح “لوبي” برامج التأهيل الحضري
رسالة مجهولة إلى الداخلية تكشف أصحاب مكاتب دراسات ورؤساء وموظفين نافذين فضحت رسالة مجهولة، توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، “لوبيا” منظما يضم رؤساء جماعات وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولين وموظفين، استحوذوا على الملايير المخصصة لبرامج التأهيل الحضري بالباطل. ويمتد “اللوبي المصالحي” نفسه، إلى المديرية العامة للجماعاتأكمل القراءة »
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