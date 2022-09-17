وطنية
300 مليون درهم لدعم الابتكار الصناعي
ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الأربعاء الماضي مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي، وقعها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وإبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولاتأكمل القراءة »
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