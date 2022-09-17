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وطنية

300‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬الصناعي

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭          (‬خاص‭)‬
ترأس‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬مراسيم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬متعلقة‭ ‬بـدعم‭ ‬برامج‭ ‬الابتكار‭ ‬الصناعي،‭ ‬وقعها‭ ‬رياض‭ ‬مزور،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وفوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬أرجدال،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وشكيب‭ ‬العلج،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭أكمل القراءة »

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