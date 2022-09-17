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الرياضة

28 لاعبا في تجمع الأولمبيي لمواجهة السنغال

منذ 31 ثانية
وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدعوة إلى 28 لاعبا، للدخول في تجمع إعدادي للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، خلال الفترة بين 19 و27 شتنبر الجاري، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وضمت لائحة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، 14أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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