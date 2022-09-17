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وطنية

تصفية تركة الكحص تسائل بنسعيد

منذ دقيقة واحدة
استغربت فعاليات شبابية قرار تحويل المركز الوطني للإعلام والتوثيق للشباب، من مركز للثقافة والإعلام إلى قاعة لاستقبال ضيوف قاعة علال الفاسي. وأفادت مصادر شبابية، أنه في الوقت الذي عبر فيه المهدي بنسعيد، الوزير المكلف بالشباب، على أهمية تعزيز الفضاءات الثقافية والفنية والترفيهية، فوجئت بقرار يقضي بإنهاء عملأكمل القراءة »

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