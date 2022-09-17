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وطنية

8.3‭ ‬ملايير‭ ‬لإصلاح‭ ‬كنيسة‭!‬

منذ دقيقة واحدة
الأشغال‭ ‬تتواصل‭ ‬بالقلب‭ ‬المقدس‭ ‬منذ‭ ‬2017‭ ‬دون‭ ‬نتيجة‭ ‬والشركة‭ ‬تطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت تحول‭ ‬مشروع‭ ‬إصلاح‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬البيضاء‭ ‬إلى‭ ‬عالة‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجماعة‭ ‬البيضاء،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التسيير‭ ‬وتقديرات‭ ‬الشركة‭ ‬المكلفة‭ ‬التي‭ ‬أغرقت‭ ‬المصالح‭ ‬بسيل‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬وملاحق‭ ‬التعديلات،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تتحرك‭ ‬الأشغال‭ ‬قيد‭ ‬أنملة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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