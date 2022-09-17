وطنية
8.3 ملايير لإصلاح كنيسة!
الأشغال تتواصل بالقلب المقدس منذ 2017 دون نتيجة والشركة تطلب المزيد من الوقت تحول مشروع إصلاح كنيسة في قلب البيضاء إلى عالة على وزارة الداخلية وجماعة البيضاء، بسبب سوء التسيير وتقديرات الشركة المكلفة التي أغرقت المصالح بسيل من الاتفاقيات وملاحق التعديلات، بينما لا تتحرك الأشغال قيد أنملةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا