الرياضة
زياش أول الملتحقين
هيفتي يطلع على الملفات الطبية للاعبين واجتماع للتعارف بحضور لقجع التحق حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أول أمس (الخميس)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، بعد تأجيل مباراة فريقه أمام فولهام الإنجليزي، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلمت “الصباح”، أن زياش أول الملتحقين بتجمعأكمل القراءة »
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