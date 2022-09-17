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الرياضة

مباراة الشيلي بشبابيك مغلقة

منذ 3 دقائق
سيواجه المنتخب الوطني نظيره الشيلي، الجمعة المقبل، ببرشلونة بشبابيك مغلقة، بعد نفاد جميع التذاكر، التي طرحت للبيع منذ أسبوعين. وعلمت “الصباح” أن تذاكر من فئة 80 أورو إلى 300 نفدت بالكامل قبل أسبوع من إجراء مباراة الأسود والشيلي بملعب كورنيلا البرات، الذي يتسع ل40 ألف متفرج. ولقيتأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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