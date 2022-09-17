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وطنية

القضاء الإداري يصفع عامل آسفي

منذ دقيقة واحدة
تلقى الحسين شينان عامل إقليم آسفي، صفعة قوية من طرف المحكمة الإدارية بمراكش، بعدما تم إلغاء سبعة طعون في حق سبعة أعضاء بجماعات جمعة اسحيم وبوكدرة واحرارة، في انتظار البت في ملفات أعضاء آخرين. ولجأ عامل إقليم آسفي، إلى المحكمة الإدارية لتجريد مجموعة من المنتخبين من عضويتهمأكمل القراءة »

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