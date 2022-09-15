ملف الصباح
المسيوي والسعدي يهزمان إعاقتهما
سجلا حضورهما المتميز في حكومتي بوعبيد واليوسفي لم تحل الإعاقة الجسدية، دون بزوغ أسماء حكومية سطع نجمها في حكومات متعاقبة، وبصمت على حضور لافت في القطاعات التي سيرتها، تماما كما هو حال عبد العزيز المسيوي وسعيد السعدي. وعجلت كفاءتهما باستوزارهما في حكومتي المعطي بوعبيد، وعبد الرحمان يوسفي،أكمل القراءة »
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