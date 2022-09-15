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شهادات
لا أحد يجرؤ على التمييز لا أحد يجرؤ في الوقت الراهن على الحط من كرامة الفنانين الذين يعانون إعاقة والتعامل معهم بنظرة تمييزية، خاصة في ظل التطور الذي يعرفه المغرب والانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، التي ستؤدي حتما إلى فضح سلوكات جارحة في حقهم وتحط من كرامتهم.أكمل القراءة »
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